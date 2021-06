Locarno 2021: Locarno PRO sceglie WYTH com piazza virtuale dedicata ai professionisti

Si chiama Virtual Piazza Grande la piazza virtuale dedicata al networking dove i professionisti e i partecipanti di Locarno Pro della 74esima edizione del Locarno Film Festival potranno incontrarsi e conoscersi. WYTH, Technical Partner di Locarno Pro, la sezione dedicata ai professionisti dell'industria del Locarno Film Festival, attiverà il networking tra i partecipanti grazie a WYTH Plaza e agli altri molteplici strumenti di interazione, all'interno di un unico ambiente in-cloud digitale, facile e intuitivo.

Dal 1946 la città di Locarno ospita il meglio del cinema nazionale e internazionale: dalla fiction al documentario, dai lungometraggi ai cortometraggi, dalle nuove frontiere cinematografiche alla riscoperta dei tesori del passato. Dal 4 al 14 agosto 2021 Locarno si trasformerà quindi, come ogni estate, nella capitale mondiale del cinema d'autore, punto di incontro tra migliaia di appassionati mossi da un comune interesse per le diverse anime del cinema.

Locarno 2021: Yaya e Lennie - The Walking Liberty di Alessandro Rak in Piazza Grande

Lo strumento WYTH Plaza replicherà per la sezione Locarno Pro e per l'occasione ciò che accade durante un evento fisico, quando due persone con interessi comuni si incontrano e si stringono virtualmente la mano. Infatti, grazie ai due algoritmi di match-making interni al sistema, i partecipanti possono facilmente individuare i profili con cui presentano maggiori affinità, per poi avviare una chat one to one, di gruppo o una videochiamata.

"Grazie a WYTH, Locarno Pro offrirà ai suoi accreditati online, la possibilità di tradurre nel mondo virtuale, l'ambiente di networking informale tipico dell'industria locarnese.", spiega Markus Duffner, responsabile di Locarno PRO.

I principali punti di forza di WYTH sono la sua scalabilità, il pricing flessibile e un design completamente personalizzabile. Locarno Pro del Locarno Film Festival ha scelto questa piattaforma per integrare la brand identity delle diverse iniziative, creando uno spazio ibrido ad hoc pronto ad ospitare tutti gli accreditati. Altro punto di forza del sistema è la sua integrazione con Eventival, la principale piattaforma di gestione di festival a livello mondiale, e la funzionalità "Smart Agenda", che consente ai partecipanti di gestire il proprio programma, richiedere e gestire incontri in cui discutere dei progetti in cerca di finanziamenti e partnership di sviluppo, con la possibilità di scambiare documenti, immagini, video, senza mai lasciare l'ambiente del festival.

"Con WYTH cerchiamo di creare luoghi "ibridi" che consentano alle persone di incontrarsi e comunicare tra loro anche in digitale - afferma il CEO e fondatore di WYTH, Samuele Franzini - sostenendo i professionisti nelle occasioni di networking anche nei momenti di intrattenimento dall'alto valore culturale come i festival cinematografici del calibro del Locarno Film Festival. Siamo molto onorati che gli organizzatori abbiano scelto di affidarsi a noi per attivare una lounge virtuale all'interno del Locarno PRO e per permettere ai partecipanti di incrementare le occasioni di contatto con gli altri professionisti, che costituisce una parte fondamentale dell'evento".