Lo chiamavano Trinità..., Terence Hill: "Una scena del film mi fa ridere ancora oggi"

Durante un'intervista di Vanity Fair, recentemente riproposta dal sito noidegli8090.com, Terence Hill ha parlato estensivamente della sua carriera, di Lo chiamavano Trinità..., e di una scena, presente nel film, che lo fa ridere a crepapelle ancora oggi.

L'intervistatore, probabilmente travolto da un'ondata di nostalgia, ha domandato a Hill: "Quando una persona guarda i suoi film in qualche modo ritorna bambino, ritrova quel modo di vivere semplicemente, rivede un mondo diverso, sincero, pulito, spontaneo, allegro, spensierato, onesto, puro. Secondo lei è così? Insomma ha nostalgia di quel mondo che, guardando i vostri film, a noi sembrava perfetto?"

Al che l'attore ha risposto: "Caro Tommaso, ti ringrazio per il tuo amore per i nostri film e per le parole che usi per descriverli: sinceri, puliti, spontanei, allegri, spensierati... È vero: ti fanno diventare bambino. C'è da considerare che gli anni '70 e '80 e anche i primi '90 erano diversi: si sognava ancora e non c'era bisogno di grandi budget per fare un film."

Hill ha poi concluso l'intervista menzionando anche la celebre scena che non smette, e non smetterà mai, di farlo ridere: "Mi chiedi se guardo spesso i nostri film: no, ma se voglio farmi una risata vera mi ricostruisco a perfezione la scena in cui il messicano Mescal con la sua banda arriva al campo dei mormoni e chiede del vino... Ma il vino non c'è. Allora lui mette in fila i mormoni e li schiaffeggia. Quando arriva davanti a Bud dice: "Bello questo, non gli ho mai menato...". Non sa cosa l'aspetta... Anche adesso mi viene da ridere!."