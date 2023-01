Lo chiamavano Trinità, su Prime Video in streaming da oggi

Lo chiamavano Trinità sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 1 gennaio 2023: un vero e proprio monumento in stile spaghetti-western, pur essendo una parodia delle trovate più cruente del genere, film tanto iconico da dar vita addirittura alla sua propria sottocategoria: il fagioli-western, dalla passione del pistolero Trinità per i piatti di fagioli alla messicana.

La trama ci porta nel Far West dove un pistolero buono e pigro, Trinità (Terence Hill) giunge in una cittadina dove ritrova suo fratello, detto Bambino (Bud Spencer) sotto le mentite spoglie di sceriffo, assunte per poter meglio perpetrare un furto di bestiame. Insieme decidono di difendere un gruppo di poveri mormoni dalle angherie di Harrison, un perfido maggiore che vuole impadronirsi delle loro terre. Questa pellicola di culto del 1970, diretta da Enzo Barboni, in arte E.B. Clucher, non è certo stato il primo lavoro insieme di Bud Spencer e Terence Hill.

Lo chiamavano Trinità: Bud Spencer e Terence Hill in una scena del film

Prima c'erano stati i tre spaghetti-western di Giuseppe Colizzi, Dio perdona... Io no!, I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali, eppure Lo chiamavano Trinità è stato il film che, a suon di sberle e scazzottate, ha cementato l'immagine dei due come coppia comica e insieme più tosta del cinema italiano.

Pensare che se Barboni avesse affidato i due protagonisti a George Eastman e Peter Martell, come inizialmente previsto, ignorando la determinazione di Bud Spencer e Terence Hill, avrebbe anche dovuto rinunciare a parte di quel successo clamoroso che, alla sua uscita, travolse letteralmente il film, tanto da "spingerlo" anche nelle sale di Stati Uniti, Germania e Australia. Campione d'incassi nella stagione 1970/71 (e successo di ascolti anche in numerosi passaggi televisivi successivi) il successo di Trinità spinse E.B. Clucher a girare un sequel nel 1971, Continuavano a chiamarlo Trinità, che ottenne lo stesso enorme successo del suo predecessore.