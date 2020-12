Lo chiamavano Jeeg Robot: quando Luca Marinelli diede un pugno a Claudio Santamaria (VIDEO)

Durante le riprese di Lo chiamavano Jeeg Robot, Luca Marinelli, interprete di Fabio Cannizzaro, detto "lo Zingaro", ha dato un vero pugno in faccia, per errore, a Claudio Santamaria, nei panni del protagonista del film, Enzo Ceccotti, ovvero Jeeg Robot.

Lo chiamavano Jeeg Robot: Claudio Santamaria in una scena del film

A rivelarlo è direttamente quest'ultimo che ha scelto Instagram per postare un video che ci mostra il momento dell'incidente: "Sul set, un pugno di Luca Marinelli mi ha preso in pieno sul naso che ha fatto cric e croc. Poi si è gonfiato, ma in quel momento l'adrenalina mi ha permesso di continuare a girare."

Come si può vedere nel video Marinelli si preoccupa di aver fatto male al collega e teme gli stia uscendo il sangue dal naso: "Che t'ho dato una cricca, frate'?" Al che Santamaria risponde: "Mi hai preso proprio sul naso", mentre si sentono anche altre voci sul set esclamare: "Te l'ha data proprio piena", oppure: "Portate del ghiaccio."

Lo chiamavano Jeeg Robot: Luca Marinelli in una scena del film

Gabriele Niola assegna a Lo chiamavano Jeeg Robot un punteggio di tre stelle e mezzo su cinque scrivendo: "Quello di Lo chiamavano Jeeg Robot è un trionfo di puro cinema, di scrittura, recitazione, capacità di mettere in scena e ostinazione produttiva, un lungometraggio come non se ne fanno in Italia, realizzato senza essere troppo innamorati dei film stranieri ma sapendo importare con efficacia i loro tratti migliori."