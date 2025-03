Lizzo sarà la protagonista del film Rosetta, sull'icona della musica gospel e rock

La cantante Lizzo sarà la protagonista del film Rosetta, un progetto biografico prodotto da Amazon MGM Studios che racconterà la storia di Sister Rosetta Tharpe, una star della musica gospel.

Nel team della produzione ci saranno, oltre alla protagonista, anche Kevin Beisler, Nina Yang Bongiovi e Forest Whitaker.

Cosa racconterà il film biografico

Lo script di Rosetta verrà firmato da Natalie Chaidez (The Flight Attendant) e Kwynn Perry (The Burned Photo).

Tharpe è stata una figura importante nel mondo della musica, influenzando artisti come Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e Johnny Cash.

Il film racconterà la storia di un periodo chiave della carriera e della vita della donna, all'insegna di innovazione, passione e un amore segreto. Rosetta ha superato confini musicali grazie alle sue sonorità rock alla chitarra e ha dovuto affrontare ostacoli causati dalla società, nascondendo anche il suo amore per un'altra donna, arrivando poi a trasformare un matrimonio in un concerto tra i più leggendari di sempre.

La carriera della cantante

Lizzo, nel 2023, è diventata la prima donna nera dal 1994 a essere premiata con il riconoscimento Album dell'anno ai Grammy Awards grazie ad About Damn Time.

Nel 2019 l'artista ha recitato nel film Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business insieme a Jennifer Lopez, Julia Stiles, Lili Reinhart, Keke Palmer e Cardi B. Nel 2022 è poi stato presentato il documentario Love, Lizzo targato HBO Max.

Nei prossimi mesi, come recentemente confermato dalla cantante anche sui propri profili sui social media, arriverà il suo quinto album, intitolato Love in Real Life, di cui è già stato presentato il primo singolo in attesa della presentazione degli altri brani tratti dal progetto.