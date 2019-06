Live Non è La D'Urso, Mark Caltagirone ospite con intervista stasera in diretta?

Nella puntata di stasera 5 giugno a Live Non è la D'Urso, Mark Caltagirone dovrebbe essere ospite di Barbara D'Urso: lo ha anticipato Massimo Giletti a Non è l'Arena.

La domanda è più che lecita: ma quale Mark Caltagirone sarà ospite da Barbara D'Urso? Proprio quando la telenovela di Pamela Prati sembrava giunta alla conclusione, con l'ammissione della showgirl nello studio di Verissimo circa l'inesistenza di colui che per settimane è stato presentato come il suo promesso sposo, ecco che Barbara D'Urso tira l'asso fuori dalla manica promettendo l'impossibile. O quasi, visto che, come ricorderà chi ha seguito la vicenda, di Mark Caltagirone all'appello, al momento, ne abbiamo almeno due.

Ci sono domande, tante domande, che meritano una risposta. Tutti, me e voi, ci siamo sentiti presi in giro e io sono molto incazzata, anche perché su certe cose non si scherza 😡😡😡 Ci vediamo stasera a @LiveNoneladUrso!!! #noneladurso #arriviamo #mancapoco #puntatapazzesca pic.twitter.com/rmhbX0d3iw — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) 5 giugno 2019

Quando erano state mostrate le foto del presunto imprenditore, infatti, si era fatto avanti un avvocato di Cagliari che aveva rivendicato come proprie quelle immagini che sarebbero state, dunque, rubate, da Pamela Prati e dalle sue manager, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Qualche settimana fa, però, è spuntato anche un secondo "Mark Caltagirone": un attore, ingaggiato direttamente dalle ex manager, che non sarebbe stato neppure ancora pagato per fingersi Mark durante una telefonata a Live Non è la D'Urso. L'ospite tanto atteso di stasera 5 giugno in diretta tv sarà in realtà uno di loro due?

Sicuramente in studio sarà presente stasera anche chi più di ogni altra persona al mondo può, in questo momento, fare chiarezza: tra gli ospiti di Live - Non è la d'Urso, infatti, anche Pamela Perricciolo, la manager indicata da più parti come la mente che ha partorito il Pratigate.