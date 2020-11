Live – Non è la D’Urso, Gabriele Rossi: “Con Gabriel Garko siamo stati amanti prima che fidanzati”

Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono stati amanti prima che fidanzati: l'ex gieffino lo ha rivelato a Live - Non è la D'Urso dove ha parlato per la prima volta della sua relazione con attore conosciuto sul set de L'onore e il rispetto 2.

Ieri sera Barbara D'Urso ha ospitato nel suo salotto della domenica sera Gabriele Rossi, l'attore e ballerino che in passato ha avuto una relazione con Gabriel Garko. Barbara e l'ex gieffino son molti amici, la conduttrice era una delle poche a sapere della relazione tra i due, come lei stessa ha raccontato nel video che potete vedere qui. Gabriele ha rivelato che tra lui e l'ex compagno l'amore è nato sul set della fiction L'onore e il rispetto 2. In quel momento Garko aveva un relazione con un altro uomo: "Io non mi sono mai dovuto nascondere perché non sono mai sceso a compromessi per questioni lavorative. Ho conosciuto Gabriel che avevo 19 anni, ora ne ho 32. Già in quel tempo fummo amanti per quattro, cinque mesi. Lui era fidanzato. Quell'amore scoppiato sul set de L'onore e il rispetto 2 è durato il tempo del set. Ci siamo conosciuti in una Sicilia che ha facilitato questa passione" ha raccontato l'ex gieffino, che poi ha aggiunto: "Gabriel all'epoca aveva 36 anni. Erano gli anni in cui le sue fiction portavano uno share del 30%, il suo essere era molto ingombrante. Non che negli ultimi tempi non lo sia stato, ma allora mi faceva un po' paura e percepivo che non ci fosse una comodità nel suo vivere".

Le strade dei due ex amanti si sono incrociate anni dopo e questa volta hanno provato a stare insieme come fidanzati: "Noi ci siamo ritrovati nel 2017, sono stato molto chiaro da subito. Ho detto ok, proviamo a stare finalmente insieme non più da amanti ma da fidanzati, ma a delle condizioni. Io ero cresciuto e avevo molta più forza per pretendere rassicurazioni, per garantire un minimo di tranquillità ad entrambi". Rossi all'inizio della sua nuova relazione con Garko gli ha chiesto di vivere la loro relazione senza bugie con una ristretta cerchia di amici, tra i quali c'era anche la conduttrice napoletana "Con il mio precedente fidanzato avevo vissuto liberamente la mia posizione di coppia e con Gabriel ho chiarito che non avrei fatto passi indietro. Ho chiesto che non ci fossero bugie almeno con le persone che frequentavamo. Ha accettato all'inizio con un po' di resistenza, poi ha percepito quanto fosse conveniente concedersi questa lieve apertura".

Barbara D'Urso ha raccontato di aver conosciuto Gabriele Rossi durante una cena ed ha percepito subito l'amore ma anche la gelosia che c'era tra due compagni La conduttrice ha ricordato quando Gabriel si presentò nel suo studio senza la fede perché aveva litigato con Rossi: "Io e Gabriel abbiamo litigato così tanto che non ricordo il motivo di quella litigata. Ci sono voluti confronti, tempo, litigate, abbracci forti, io li chiamo abbracci forti, per capire che c'era una visione un po' distante sia per questioni di vita privata che professionale. Quando stai insieme a un personaggio così ingombrante, ti rendi partecipe di alcuni meccanismi per tentare di proteggerlo".

Gabriel e Gabriele sono rimasti in ottimi rapporti, entrambi sono sentimentalmente impegnati. Gabriele non ha rivelato l'identità del suo nuovo compagno mentre sappiamo che Garko ha una relazione con Gaetano, un napoletano di 23 anni che lavora a Malpensa.

Alla fine dell'intervista Gabriele si commuove per il videomessaggio a sorpresa inviato da Garko che gli dice: "Voglio dimostrargli l'affetto che provo. Ci siamo promessi di esserci sempre l'uno per l'altro. Spero che presto si faccia vedere per quello che è. Gabriele ha una luce dentro che è meravigliosa e spero la tiri fuori, per se stesso e per chi gli sta vicino".