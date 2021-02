Live – Non è la D’Urso chiude in anticipo? Ecco perchè

Live - Non è la D'Urso potrebbe chiudere in anticipo i battenti, forse già a fine marzo: il programma di Barbara D'Urso non convince gli spettatori e, secondo Dagospia, anche i bassi ascolti avrebbero convinto Mediaset a decretarne la fine anticipata.

Il feeling tra Barbara D'Urso è il pubblico della domenica sera sembra finito, quest'anno il programma non riesce quasi mai a superare il 12% di share. Secondo Dagospia i dirigenti di Mediaset, dati alla mano, hanno deciso di far terminare prima il Live - Non è la d'Urso che potrebbe chiudere tra la fine di marzo e gli inizi di aprile.

Il programma in predicato di sostituire quello della conduttrice napoletana dovrebbe essere Avanti un altro di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis del quale a breve partiranno le registrazioni delle 10 puntate previste. Mediaset sembra puntare tutto sul conduttore romano che dal prossimo 11 marzo sarà impegnato il giovedì sera su Canale 5 con cinque puntate di Ciao Darwin story.

In settimana sarà presa la decisione definitiva e il destino dello show di Barbara D'Urso verrà definitivamente deciso, nel frattempo il programma ha dovuto cambiare la sua storica location. Barbara infatti ha dovuto lasciare lo studio ad altre trasmissioni per permettere a Mediaset di risparmiare sui costi, una decisione a cui un'aziendalista come la D'Urso non poteva dire no.