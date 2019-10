L'Ispettore Gadget: la Disney è al lavoro per un reboot in live action!

Go-go Gadget reboot! L'ispettore Gadget sta per tornare con un live action targato Disney per il quale sono stati già trovati degli sceneggiatori. Il cartone animato vede protagonista un detective cyborg che indossa un trench e ha come peculiarità quella di avere parti del suo corpo costituite da materiale meccanico che gli permettono di allungarsi a dismisura o volare. Peccato che riesca sempre a cacciarsi nei pasticci.

Secondo iThe Hollywood Reporter, che ha dato per primo la notizia, gli sceneggiatori del Saturday Night Live e del reboot di Mamma ho perso l'aereo, Mikey Dave e Streeter Seidell, sarebbero stati assoldati per stendere il copione e sarebbero della partita, in veste di produttori Dan Lin e Jonathan Eirich, la coppia che sta dietro al successo dell'ultima versione di Aladdin, targata Guy Ritchie. Al momento manca ancora però un regista.

DuckTales, Danger Mouse e L'Ispettore Gadget di nuovo in tv

Questa non è la prima versione 'live' de L'ispettore Gadget: nel 1999 fu Matthew Broderick a vestire i suoi panni in una trasposizione che però non scaldò i cuori dei fan per via delle differenze rispetto al cartone del 1983. Nel cast figuravano anche Rupert Everett nel ruolo della sua nemesi, il Dottor Artiglio, e Michelle Trachtenberg in quello di sua nipote Penny. E' lei che riesce sempre a sventare i piani diabolici dei criminali e a salvare lo zio dai guai in cui va a finire, senza che quest'ultimo si renda mai conto di nulla. Nel 2003 ci fu anche un sequel uscito direttamente in home video con French Stewart a sostituire Broderick e, infine, anche una serie animata su Netflix.

Resta da capire ora se questa nuova operazione sia destinata direttamente alla piattaforma Disney + rispetto ad un'uscita nelle sale, d'altronde, vista la storia e i contenuti, L'Ispettore Gadget si presta molto ad un pubblico per famiglie e un passaggio direttamente nella piattaforma streaming sarebbe l'ideale. Staremo a vedere.