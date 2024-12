L'isola del tesoro: Disney lavora ad un remake in versione 'australiana da surf'

Tyler Nelson e Michael Schwartz, autori di In viaggio verso un sogno, sono al lavoro per realizzare un nuovo remake di L'isola del tesoro per Disney, descritto come una nuova versione australiana da surf del classico d'avventura di Robert Louis Stevenson.

Il libro è uno dei più adattati al cinema, con oltre dieci versioni in lingua inglese, altre dieci in lingue straniere ma sembra che Hollywood non ne abbia abbastanza e ha deciso di riportare sullo schermo una delle storie più conosciute.

Il progetto dell'isola del tesoro e un altro remake

Nelson e Schwartz hanno ottenuto ottime recensioni per il loro film indipendente del 2019 con Dakota Johnson, Shia LaBeouf e Zack Gottsagen. Ora si cimentano in un nuovo progetto, cambiando decisamente tono.

L'isola del tesoro è ancora alle fasi iniziali di sviluppo e prima di lavorare al nuovo remake si concentreranno su un nuovo rifacimento in lingua inglese di Riders of Justice del 2020 con Mads Mikkelsen. Anders Thomas Jensen e Nikolaj Arcel, che si sono occupati dell'originale lavoreranno anche al remake.

La storia del romanzo

L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson è un romanzo d'avventura che racconta le vicende di Jim Hawkins, un giovane che ritrova una mappa del tesoro nascosta in un baule appartenuto ad un vecchio pirata.

Jim si unisce ad un gruppo di avventurieri per cercare il tesoro nascosto sull'isola remota ma tra i membri dell'equipaggio c'è il temibile Long John Silver, un astuto pirata che trama di nascosto per impadronirsi del bottino.