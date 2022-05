Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro a Maria Laura De Vitis: “Se prende in giro Alessandro mi arrabbio”

Carmen Di Pietro ha messo Maria Laura De Vitis nel suo mirino di mamma chioccia: la showgirl sospetta che l'ultima arrivata sull'Isola dei Famosi 2022 finga di interessarsi ad Alessandro Iannoni, figlio di Carmen, per creare le classiche dinamiche da reality.

In queste settimane gli spettatori hanno potuto constatare l'attaccamento, a volte anche troppo asfissiante, di Carmen Di Pietro al figlio Alessandro Iannoni. Nell'ultima settimana, sono sbarcate sull'Isola 3 nuove naufraghe e una di queste, Maria Laura De Vitis, sembra aver messo gli occhi proprio sul figlio di Carmen. Alla fine della puntata di lunedì scorso, Alessandro ha scelto la recente vincitrice de La Pupa e il Secchione Show per una cena romantica sulla spiaggia. I due, complice un gioco ideato da Edoardo Tavassi, si sono scambiati recentemente un bacio a stampo, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Ma il comportamento della De Vitis ha insospettito Carmen, che ha sentito i suoi sensi di mamma pizzicare. "Non mi faccio abbindolare da lei", ha confidato a Lory del Santo "conosce troppe cose mie, è come se mi avesse studiata, mi dice esattamente quello che io voglio sentirmi dire. Questo mi spaventa". Mercedesz Henger ha dato man forte alla Di Pietro "le ho detto che secondo me sta facendo un gioco non carino. Credo sia interessata a creare delle dinamiche di gioco". "Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio mi arrabbio sul serio", ha detto Carmen durante un confessionale.