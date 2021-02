L'isola dei famosi 2021: Ilary Blasi conferma la presenza di Tommaso Zorzi come opinionista?

Il prossimo 11 marzo partirà L'Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi ha rilasciato, a TV, Sorrisi e Canzoni, un'intervista in cui ha tracciato l'identikit di uno degli opinionisti, che corrisponderebbe proprio al profilo di Tommaso Zorzi.

Mentre Il Grande Fratello Vip 5 giunge al termine, Canale 5 è pronto a lanciare il nuovo reality che farà compagnia agli italiani la prossima primavera. L'11 marzo parte la nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha rilasciato un'intervista al noto settimanale raccontando i criteri con qui sono stati scelti i naufraghi, che in quest'edizione saranno 16.

"Il cast sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality - ha detto Ilary - quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16. Quando finirà il reality? Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia". Nel frattempo nei giorni scorsi è stato svelato il cast de L'isola dei Famosi, anche se pare che Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, non abbia superato le viste mediche e potrebbe essere sostituito da Massimiano Rosolino.

Ilary Blasi ha raccontato che quest'edizione dello show sarà particolarmente dura per i concorrenti: "Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format", anticipa la conduttrice, "i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista".

La conduttrice non ha voluto rivelare i nomi dell'inviato sull'Isola e degli opinionisti che l'affiancheranno in studio, ma nelle settimane scorse si erano fatti i nome di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. L'identikit tracciato dalla Blasi corrisponderebbe a quello del neo finalista del Grande Fratello Vip 5 che, dopo il risultato del televoto di ieri, lascerà la casa di Cinecittà solo dieci giorni prima dell'inizio dell'Isola. "L'inviato sarà una sorpresa, gli opinionisti non so quanti ne avremo ma sono importanti, perché sono la tua spalla, il tuo braccio destro (non il sinistro perché sono mancina e quello serve a me!). Possono essere la tua parola dove tu non arrivi, anche se io non mi tengo certo le cose per me. Mi piacerebbe un accostamento tra vecchio e nuovo, magari un volto familiare e una mente più giovane", ha detto Ilary che poi ha parlato della presenza del pubblico in studio: "Mi piacerebbe averlo, mi dà calore e mi fa capire cosa percepisce. È importante che ci sia, ma capisco il momento. Cercheremo di avere quello che si può".