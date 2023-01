Lisa Marie Presley: sua madre, Priscilla, ha impugnato il testamento mettendone in discussione la validità

Priscilla Presley ha messo in discussione la validità del testamento di sua figlia Lisa Marie; le sue osservazioni saranno vere?

Dopo la scomparsa prematura di Lisa Marie Presley, e la grande cerimonia funebre in suo onore a Graceland, nuove ombre si affacciano sul suo testamento. La CNN ha recentemente riportato che la madre, Priscilla Presley, sta mettendo in dubbio la validità del testamento.

Sembra proprio che gli avvocati di Priscilla Presley abbiano contestato una modifica del 2016 al testamento della figlia, almeno in base ai documenti ottenuti dalla CNN. L'oggetto in esame è la sostituzione di Priscilla e Barry Siegel come co-fiduciari dai figli di Marie Presley, Riley e Benjamin Keough.

La contestazione, inoltre, sostiene che Priscilla non è stata informata di tutto ciò mentre sua figlia era viva, e che la modifica stessa non è stata testimoniata, mettendo in dubbio l'autenticità della firma di Marie.

"[La firma] non combacia con la solita e consueta firma [di Lisa Marie Presley]", si legge sui documenti riportati dalla CNN.

Lisa Marie Presley: l'agghiacciante chiamata al 911 dopo l'arresto cardiaco

Vi ricordiamo che Lisa Marie Presley ha perso la vita lo scorso 12 gennaio all'età di 54 anni. Le cause della morte non sono ancora chiare.