Lisa Loring: l'originale Mercoledì de La famiglia Addams, è morta a 64 anni

Lisa Loring, l'interprete di Mercoledì Addams ne La famiglia Addams, è morta sabato 28 gennaio 2023 all'età di 64 anni. La figlia di Loring, Vanessa Foumberg, ha confermato (tramite Variety) che l'attrice è scomparsa a causa di complicazioni dovute a un ictus.

L'amica di Lisa Loring, Laure Jacobson, ha condiviso in un post su Facebook la notizia della sua morte scrivendo:

"È con grande tristezza che segnalo la morte della nostra amica, Lisa Loring. 4 giorni fa ha subito un grave ictus causato dal fumo e dall'ipertensione. Era stata in supporto vitale per 3 giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo e lei è deceduta ieri sera. È incastonata nell'arazzo che è la cultura pop e nei nostri cuori sarà sempre Mercoledì Addams. Bella, gentile, una madre amorevole, l'eredità di Lisa nel mondo dello spettacolo è enorme. E l'eredità per la sua famiglia e i suoi amici, umorismo, affetto e amore, resterà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Accidenti, ragazza... sei stata molto divertente".

Il lavoro di Lisa Loring nei panni di Mercoledì Addams è stato rispolverato dopo il ritratto di Jenna Ortega del personaggio fornito nella serie Netflix firmata da Tim Burton. Loring aveva interpretato il personaggio nel primo adattamento live-action dei fumetti di Charles Addams sul New Yorker. Lo show è andato in onda per due stagioni di 32 episodi ciascuna dal 1964 al 1966.

La famiglia Addams, 50 anni... da paura!

Dopo La famiglia Addams Lisa Loring, nata Lisa Ann DeCinces a Kwajelein, Isole Marshall, il 16 febbraio 1958, ha continuato ad apparire in show televisivi come The Phyllis Diller Show, The Girl from UNCLE, Fantasilandia, Barnaby Jones e nella soap Così gira il mondo, dove ha avuto un ruolo ricorrente nei panni di Cricket Montgomery.

Loring ha ripreso il ruolo di Mercoledì nel 1977 nel film tv Halloween con la nuova famiglia Addams. La sua ultima apparizione è stata nel 2015 nel film Doctor Spine.