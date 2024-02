Lisa Frankenstein, Diablo Cody svela: 'Ambientato nello stesso universo di Jennifer's Body'

Diablo Cody è tornata al genere horror-comedy con Lisa Frankenstein e ora nel corso di una chiacchierata con Deadline ha svelato che il suo film precedente, Jennifer's Body, si svolge nello stesso universo narrativo.

"Sto solo dichiarando che questo film si svolge nello stesso universo", ha detto Cody a Deadline durante la premiere di Lisa Frankenstein. "L'ho deciso io. Non dirò che vedrete dei riferimenti palesi, ma lo sto confermando".

Jennifer's Body, lo scult con Megan Fox

Jennifer's Body è una commedia horror del 2009 scritta dalla Cody e interpretata da Megan Fox nel ruolo principale. Il film seguiva una studentessa del liceo che viene posseduta demonicamente in seguito a un sacrificio e uccideva i suoi compagni di classe per mangiare la loro carne per sopravvivere. Nel film recitavano anche Amanda Seyfried, Johnny Simmons, J.K. Simmons, Amy Sedaris e Adam Brody.

La nuova Lisa Frankenstein

Ispirato al romanzo di Mary Shelley del 1818, Lisa Frankenstein segue un'adolescente goth, interpretata da Kathryn Newton, che rianima un cadavere dell'epoca vittoriana, interpretato da Cole Sprouse, e lavora per farne l'uomo dei suoi sogni.

Durante la promozione del suo nuovo film, la Cody ha ricevuto domande su un potenziale reboot di Jennifer's Body e spera che questo le dia la "spinta finale di cui ho bisogno per realizzarlo davvero. Di questi tempi è difficile realizzare qualcosa".

La sceneggiatrice Premio Oscar per Juno è tornata al genere horror-comedy proprio con Lisa Frankenstein e ha ricordato che Jennifer's Body fu un "disastro commerciale e di critica" all'epoca.

Lisa Frankenstein: il nuovo trailer della commedia diretta da Zelda Williams

"Ero nervosa all'idea di tornare a quel genere", ha dichiarato. "Poi negli ultimi anni è successa una cosa magica: quel film ha trovato un suo pubblico e la gente ha cominciato ad apprezzarlo davvero. E questo mi ha dato la fiducia necessaria per dire: 'Sapete una cosa? Non ho mai perso la passione per quel mondo e voglio farne un altro'. Quindi, eccomi qui".