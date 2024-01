Diablo Cody scambierebbe il suo Oscar per un successo come quello di Barbie

La sceneggiatrice di Juno ha dichiarato che riconsegnerebbe il proprio Oscar per un exploit come quello del film di Greta Gerwig.

Diablo Cody in passato lavorò ad un progetto cinematografico su Barbie mai andato in porto. La sceneggiatrice di Juno ha dichiarato, in una recente intervista a People, ha confessato che oggi scambierebbe il proprio Oscar vinto per la miglior sceneggiatura originale del film di Jason Reitman in cambio di un film da un miliardo di dollari.

Diablo Cody nell'episodio Okaeri, Donna! di 90210

"Ecco cosa voglio dire. Ovviamente, penso che Greta meritasse una nomination, e anche Margot. Ma hanno fatto un miliardo di dollari con quel film, ok? Scambierei il mio Oscar per un film da un miliardo di dollari ora, se potessi premere un interruttore! Mi dispiace se questo manca di rispetto all'Academy" ha dichiarato Cody.

Barbie incomplete

Durante la lavorazione del film di Greta Gerwig sono emersi i vari progetti mai terminati in passato e dedicati alla bambola Mattel, tra cui quelli di Diablo Cody e Amy Schumer:"Ti dico, è stato un progetto difficile" ha proseguito Cody "Aver lavorato su un progetto di Barbie me l'ha fatto apprezzare ancora di più [il film di Gerwig] perché è davvero difficile prendere quel marchio e trasformarlo in qualcosa di reale. E loro ci sono riusciti".

Barbie di Greta Gerwig ha ottenuto otto nomination agli Oscar, con America Ferrera e Ryan Gosling che hanno ricevuto le candidature alle migliori interpretazioni. Tuttavia, Greta Gerwig e Margot Robbie non sono state nominate alla miglior regia e alla miglior attrice protagonista e ciò ha causato parecchie discussioni sui social e i media negli ultimi giorni.