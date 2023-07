Woody Harrelson e Owen Wilson protagonisti del crime thriller Lips Like Sugar

I candidati all'Oscar Woody Harrelson e Owen Wilson reciteranno fianco a fianco nel crime thriller Lips Like Sugar, ambientato durante i Giochi Olimpici del 1984. Nuova collaborazione per i due attori che, in precedenza, hanno recitato insieme nella commedia animata del 2013 Free Birds - Tacchini in Fuga e nel film drammatico del 2017 Lost in London.

Ispirato a una storia vera, Lips Like Sugar sarà diretto e prodotto dal regista di video musicali Brantley Guiterrez da una sceneggiatura scritta da Anthony Tambakis. Oltre a recitare, Harrelson sarà produttore del progetto che dovrebbe entrare in produzione entro fine anno.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli: "È pazzesco", pronti al test del DNA

La storia è ambientata nel 1984 sullo sfondo della scena punk e skate di West Los Angeles. Mentre la nuova amicizia tra due ragazze adolescenti di diversi ceti sociali si consolida e i funzionari della città si concentrano sulle Olimpiadi, le vite di due ex detective (Harrelson e Wilson) si intrecciano quando una delle ragazze scompare.

Woody Harrelson ha recentemente recitato a fianco di Justin Theroux nella serie HBO Infiltrati alla Casa Bianca - White House Plumbers, incentrata sul Watergate. Presto lo vedremo nel film drammatico indipendente Suncoast e nel sci-fi Apple Studios Project Artemis. Per quanto riguarda Owen Wilson, a breve lo rivedremo nei panni dell'Agente Moebius nella seconda stagione di Loki e nel nuovo adattamento cinematografico della Disney La casa stregata.