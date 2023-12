Lionsgate acquisisce i diritti per un film sul gioco Monopoly

I film o le serie tratti dai videogame sono stati il vero colpo di questo 2023, così la Lionsgate non ci ha pensato due volte e, assimilando la piattaforma eOne, si è assicurata i diritti cinematografici del gioco da tavolo Monopoly.

Lionsgate, infatti, ha concluso mercoledì l'acquisizione per 375 milioni di dollari dello studio Entertainment One (eOne) dalla società di giocattoli Hasbro. L'accordo aggiunge 6.500 titoli cinematografici e televisivi alla libreria esistente di Lionsgate, tra cui il successo di Showtime Yellowjackets, The Rookie della ABC e la serie Naked & Afraid di Discovery.

La vendita è soggetta ad aggiustamenti del prezzo di acquisto, oltre all'assunzione da parte di Lionsgate dei prestiti per il finanziamento della produzione dei progetti di eOne.

In agosto, Lionsgate aveva raggiunto un accordo per l'acquisto delle attività televisive e cinematografiche di eOne da Hasbro per 500 milioni di dollari. La notizia della vendita è arrivata a quasi quattro anni dalla data in cui Hasbro ha annunciato l'intenzione di acquisire eOne in un'operazione da 3,8 miliardi di dollari nell'agosto 2019.

Le proprietà intellettuali più popolari escluse dalla vendita a Lionsgate includono Peppa Pig, Transformers, Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering, My Little Pony, Power Rangers, Play-Doh e Clue. Tuttavia, come detto, include i diritti cinematografici di Monopoly.

"L'acquisizione di eOne conclude un anno intenso in cui abbiamo continuato ad attuare la nostra strategia di rafforzamento del business degli studios mentre ci prepariamo alla separazione di Lionsgate e Starz in società autonome", ha dichiarato Jon Feltheimer, CEO di Lionsgate.

Dungeons & Dragons, Hugh Grant: "Ho una paura fottuta dei giocatori di ruolo... e di Michelle Rodriguez"

"Nel corso della pianificazione dell'integrazione, la nostra analisi ha riaffermato la nostra convinzione che eOne sarà un'aggiunta preziosa e altamente accrescitiva al nostro business. Siamo lieti di accogliere il talentuoso gruppo di dipendenti di eOne nella nostra famiglia Lionsgate".