Lionheart - Scommessa vincente su Rai 4: cast, curiosità e trama del classico di Jean-Claude Van Damme

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Lionheart - Scommessa vincente: cast e trama del film d'azione del 30 giugno

Stasera Rai 4 manda in onda Lionheart - Scommessa vincente, film del 1990 con Jean-Claude Van Damme. La regia è di Sheldon Lettich. Stefani Warren, Jean-Claude Van Damme e lo stesso Sheldon Lettich hanno firmato la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da John Scott. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Lionheart - Scommessa vincente: Trama

Léon Gautier, dopo un'avventurosa fuga dall'avamposto nel deserto, sbarca clandestinamente a New York, dove mette a frutto le sue doti di combattente in incontri illegali, con il nome di Lionheart. Léon intende trasferirsi a Los Angeles per aiutare la cognata e la nipote in seri guai economici dopo la morte di suo fratello tossicodipendente.

Léon apre un conto bancario dove versa i proventi degli incontri, che poi fa recapitare alla cognata spacciandoli per la liquidazione di un'immaginaria assicurazione stipulata dal marito. Mentre Léon si riappacifica con la cognata, la Legione Straniera ha incaricato due militari di ritrovarlo.

Lionheart - Scommessa vincente: Curiosità

La data di uscita originale di Lionheart: scommessa vincente è l'11 Gennaio 1991 negli USA Le riprese del film si sono svolte dal 23 Ottobre 1989 al 18 Gennaio 1990 negli Stati Uniti.

Ruolo originale: Inizialmente, il ruolo principale doveva essere interpretato da un altro attore, Olivier Gruner. Tuttavia, Jean-Claude Van Damme è stato scelto per sostituirlo, portando il film al successo che ha ottenuto.

Il regista Sheldon Lettich ha co-sceneggiato il film insieme a Jean-Claude Van Damme. I due si erano incontrati precedentemente. Il regista aveva collaborato alla sceneggiatura di Senza esclusione di colpi il primo successo di Van Damme.

Lionheart - Scommessa vincente: Personaggi e interpreti

Lionheart - Scommessa vincente: Recensione e trailer

Lionheart: scommessa vincente è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 39% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 41 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.2 su 10