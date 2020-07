Lino Guanciale si è sposato a sorpresa con Antonella Liuzzi

Lino Guanciale ha sposato a sorpresa la compagna Antonella Liuzzi: l'attore e la professoressa della Bocconi hanno optato per una cerimonia in gran segreto al Capidoglio davanti a pochi amici.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi avevano annunciato un anno fa il loro fidanzamento con una foto su Instagram. Le nozze sono state celebrate in gran segreto sabato scorso al Campidoglio di Roma ed hanno colto di sorpresa i tanti fan dell'attore, nonostante tutti sappiano che Lino tiene molto alla sua privacy e a separare la sua vita pubblica da quella privata. Guanciale, che prossimamente vestirà i panni del Commissario Riccardi, il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, ha postato la foto sua e della moglie, sorridenti fuori dal Municipio subito dopo le nozze. Follower e colleghi si sono affrettati a fargli gli auguri e lo scatto in poco tempo ha ricevuto migliaia di like.

Antonella Liuzzi non fa parte del mondo dello spettacolo, è program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano ed è figlia del senatore Piero Liuzzi, sindaco di Noci dal 2003 al 2013. Lino Guanciale dopo Il Commissario Ricciardi, sarà impegnato in Survivors - Sopravvissuti, una produzione Rai (Italia), France Tv (Francia) e Zdf (Germania), incentrata su un gruppo di persone che vengono ritrovate un anno dopo essere naufragati con una barca a vela.