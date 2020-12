Lino Banfi: "Il vaccino? Sono disponibile a farlo in diretta tv, se serve"

Lino Banfi si è detto disponibile a fare il vaccino contro il Covid-19 non appena sarà disponibile senza alcuna esitazione: 'Fatelo per i vostri nonni'.

Sul grande schermo abbiamo visto spesso Lino Banfi alle prese con iniezioni maliziose e procaci dottoresse tutto pepe; quando si tratta di vaccino contro il Covid-19 però, l'attore fa sul serio ed è disposto a farselo in diretta tv, senza l'aiuto di Nadia Cassini o Gloria Guida, ma in compagnia di tutta la sua famiglia.

Lino Banfi in un'immagine del film L'allenatore nel pallone 2

"Il vaccino, se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni!" - ha detto Lino Banfi ai microfoni di Adnkronos - "Fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, che sono più vulnerabili al virus!"

"Io lo farò non appena sarà possibile. Non esiterò un attimo." - ha ribadito l'attore - "Hanno cominciato con le persone più importanti, quei medici e infermieri che lavorano in prima linea per tutti noi. Ma quando arriverà il mio turno io non solo lo farò ma sono disponibile a farlo anche in diretta tv se questo può servire a convincere qualche scettico."

In un'altra dichiarazione Banfi ha dichiarato di essere disposto ad aspettare anche qualche mese per vaccinarsi in diretta tv insieme a sua figlia Rosanna e ai nipoti: "Aspetterei anche qualche mese, fin quando sarà disponibile per i più piccoli, pur di farlo tutti insieme: sarebbe un messaggio importante da dare a ogni classe d'età"

La star di Un medico in famiglia ha aggiunto inoltre: "In generale, sono favorevole ai vaccini: sono trent'anni che io e mia moglie facciamo quello contro l'influenza e da quest'anno faccio anche quello, forse poco conosciuto, contro la polmonite." La moglie di Lino Banfi, come ha spiegato l'attore in più occasioni, è affetta dal morbo di Alzheimer, ed è con lei che ha trascorso gli ultimi mesi di restrizioni sociali, limitandosi ad uscire solo se strettamente necessario.