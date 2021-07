Lino Banfi e i bambini direttori di un museo: l'esperimento Netflix in stile Ridley Jones (VIDEO)

Lino Banfi e Netflix hanno condotto un esperimento in stile Ridley Jones, paladina dei musei e protagonista dell'omonima serie tv: affidare ai bambini un museo per un giorno.

Come fossero Ridley Jones: alcuni bambini hanno avuto un'occasione unica, grazie a un esperimento di Netflix e alla complicità di Lino Banfi, ovvero poter diventare per un giorno direttori di un vero museo.

Come si vede nel video, la giornata particolare dei piccoli direttori comincia con i primi visitatori del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova.

Con la complicità della struttura, i curiosi si sono trovati di fronte alle versioni 'kids' di direttore, addetta ai biglietti, guide, guardie di sicurezza e inservienti: tra gag, cultura, qualche problema con i biglietti e tanto divertimento, i più piccoli hanno gestito il Museo proprio come gli adulti, per ricordare a tutti che non bisogna mai dimenticare di sognare alla grande, come solo i bambini sanno fare.

Locandina di Ridley Jones

Esperimento riuscito per Netflix, che è riuscita così a trasportare per qualche ora grandi e piccini nel fantastico mondo di Ridley Jones, la nuova serie animata - disponibile sulla piattaforma dallo scorso 13 luglio - dedicata al pubblico prescolare e creata da Chris Nee (Dottoressa Peluche, Vampirina). Protagonista è Ridley Jones, una bambina di sei anni che vive con la mamma e la nonna al Museo di Storia Naturale (che è il posto più bello del mondo per ogni bambino). Ogni notte, quando le luci si spengono e le porte si chiudono, ogni cosa all'interno del museo prende vita, dagli elefanti in fuga alle le mummie egizie, e Ridley assume il comando!