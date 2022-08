Linee parallele, su Netflix in streaming da oggi

Linee parallele, il nuovo Sliding Doors prodotto da Netflix, arriva in streaming sulla piattaforma a partire da oggi 17 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati!

Durante la sua festa di laurea, Natalie esegue un test di gravidanza. A questo punto, la sua realtà intraprende due direzioni parallele: in una, dal test risulta che è incinta; nell'altra, il test esclude la sua gravidanza. Cosa accadrebbe in entrambe le circostanze? All'interno della realtà dove Natalie è in attesa, dovrà imparare a gestire la gravidanza e a prendersi cura della propria creatura, imparando a costruire una relazione con il padre naturale, un amico con cui Natalie aveva avuto una storia di una sera ma che adesso ha deciso di prendersi le proprie responsabilità.

Locandina di Linee Parallele

Senza perdersi d'animo, la ragazza porterà avanti i propri progetti e farà il meglio per affermarsi sul lavoro ed essere contemporaneamente una buona madre. Nella realtà dove invece Natalie non è rimasta incinta, potrà seguire il proprio sogno di trasferirsi da Austin a Los Angeles e iniziare a farsi notare per diventare un'attrice. Qui conoscerà l'uomo dei suoi sogni e coltiverà i propri desideri, esattamente come immaginava quando era ancora adolescente. Ma quale sarà la vera strada di Natalie?