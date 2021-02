Lindsay Lohan: una vecchia intervista con David Letterman al centro di una nuova polemica

Nelle ultime ore sta facendo discutere una vecchia intervista del 2013 in cui David Letterman rivolge una serie di domande a Lindsay Lohan su un argomento piuttosto delicato: la rehab. A dar particolarmente fastidio agli utenti del web è stata l'approccio insistente di Letterman e quella che sembra la volontà di mettere a tutti i costi in difficoltà l'attrice e cantante.

"Non dovresti essere in rehab adesso?" le chiede come prima cosa "Per quanto starai in rehab? Quante volte sei stata in rehab? E cosa sarà differente dall'ultima volta? Per prima cosa, per quale motivo ci andrai? Cosa c'è in programma? Su cosa lavorerai quando entrerai da quella porta?" continua poi il conduttore. Dopo aver risposto alle prime domande (il 2 maggio, diverse volte), l'attrice fa notare al presentatore come l'intervista stia andando diversamente da come era stato stabilito, ma visto che Letterman insiste, risponde poi "Se devo essere onesta, i momenti in cui sono più felice e più in forma sono quelli in cui sto lavorando, e questa per me credo sia un'opportunità per riflettere e pensare a ciò che amo della vita, e non credo che sia necessariamente una cosa negativa, ma anzi una benedizione".

"Avevi problemi di dipendenza?" chiede ancora però Letterman, e Lohan risponde piuttosto contrariata "Ora sembri Dr. Phil".

"Sì, mi dispiace. Ma si tratta di alcohol? Bevi troppo?" continua il conduttore "Ne abbiamo già parlato prima dello show" fa notare Lohan, e Letterman risponde "Ah davvero? Sono io quello che sta avendo un blackout" commenta ridendo "Forse sono io quello he dovrebbe andare in rehab".

Ma dato che la conversazione sembra non voler virare su altro, all'ennesima domanda al riguardo la Lohan risponde "Dobbiamo per forza parlarne? Sono qui per promuovere un film". Poi Letterman le parla di una lista di cose che l'attrice "ha dovuto sopportare", al che Lohan chiede di poterla vedere "Credevo avresti detto che saresti stato buono!" gli fa notare leggendo "Questi sono gli antipasti, poi c'è la portata principale e i dessert sono lì in fondo. E poi ci sono le battute" replica Letterman.

Tra i contenuti letti ad alta voce dalla Lohan sembrano esserci altre domande/frecciatine/battute sull'argomento rehab, la terapia e simili, così l'attrice commenta a sua volta "Non puoi scherzare su queste cose" prima di aggiungere "No, non andiamo avanti così. Questo è il mio show adesso".

Il video si conclude con Letterman che le dice, vedendola in procinto di piangere "Oh, sta uscendo la lacrimuccia. Che Dio ti benedica".

Il web, come riporta anche Deadline, è rimasto piuttosto contrariato da questa intervista, e ha accusato Letterman di misoginia e di "perpetrare lo stigma della dipendenza e della rehab". Altri poi lo hanno definito semplicemente rude e poco professionale. Lo stesso utente che riproposto il segmento su Twitter ha commentato "Questa intervista del 2013 di David Letterman con Lindsey Lohan è terrificante da guardare al giorno d'oggi".