Lindsay Lohan protagonista di un biopic su una diva di Hollywood? L’idea arriva da Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ha un'idea sull'interprete perfetta per interpretare l'attrice e cantante Ann-Margret in un biopic dedicato alla sua vita e alla sua carriera.

Secondo la futura Jessica Fletcher nel reboot de La signora in giallo, la co-star in Quel pazzo venerdì sempre più pazzo Lindsay Lohan sarebbe perfetta per il ruolo della diva candidata all'Oscar.

Jamie Lee Curtis propone Lindsay Lohan nel biopic su Ann-Margret

Nel corso della puntata di Good Morning America, nella quale erano ospiti per promuovere il sequel di Quel pazzo venerdì, Jamie Lee Curtis ha pubblicamente espresso il proprio endorsement nei confronti della collega.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in una scena di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo

"Adesso ti smaschero davanti al mondo" ha esordito Curtis "Voglio che interpreti la storia di Ann-Margret. Ogni giorno su Instagram trovo video di lei all'epoca, e li mando a Lohan" ha svelato la star di Halloween.

La risposta di Ann-Margret al biopic sulla sua carriera con Lindsay Lohan

La star di Viva Las Vegas Ann-Margret, oggi 84 anni, ha commentato la candidatura indiretta di Lindsay Lohan: "So che lei vuole farlo. Dipende solo da come sarà la sceneggiatura. Che posso dire? La adoro. Penso che sia piena di talento, e mi piacerebbe vedere cosa riescono a creare".

Non è la prima volta che Jamie Lee Curtis sponsorizza Lindsay Lohan per il ruolo di Ann-Margret al cinema e la stessa Lohan in passato aveva confessato che i lavori sulla sceneggiatura erano in corso.

In attesa di saperne di più sull'eventuale progetto, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano al cinema nel sequel di Quel pazzo venerdì, commedia cult dei primi anni 2000 in cui le due star recitavano nei panni di una madre e una figlia adolescente che dopo l'ennesimo litigio si ritrovavano l'una nel corpo dell'altra.