Bye Bye Birdie, Ann-Margret elogia una star di Mary Poppins: "Aveva un'energia incredibile"

L'attrice è tornata a parlare del musical di successo del 1963 in cui recitò al fianco di Janet Leigh e di una famosa star del cult con Julie Andrews.

Una delle più importanti star di Broadway e Hollywood, Ann-Margret, ha rilasciato un'intervista a People nella quale ha parlato anche di uno dei suoi più grandi successi, il musical Bye Bye Birdie.

Ospite del Daytime Beauty Awards in California, Ann-Margret ha condiviso alcuni ricordi dell'esperienza vissuta sul set del musical uscito nelle sale nel 1963.

Ann-Margret elogia l'energia di una star di Mary Poppins

Al suo fianco nel cast era presente anche un attore che l'anno dopo sarebbe diventato una star di un altro grande successo musicale, Mary Poppins, ossia Dick Van Dyke.

Julie Andrews e Dick Van Dyke in Mary Poppins

L'attore compirà a breve 100 anni e Ann-Margret ha confessato che ha sempre ammirato la sua vitalità, anche sul set di Bye Bye Birdie: "Ha sempre avuto così tanta energia" ha ricordato Ann-Margret "Continuavo a dirgli: 'Come fai ad avere così tanta energia?'. Glielo chiederò davvero" ha concluso l'attrice, sottolineando come Van Dyke sia ancora così energico alla soglia del secolo di vita.

L'incredibile carriera di Ann-Margret oltre Bye Bye Birdie

In Bye Bye Birdie, Ann-Margret cantava tutte le canzoni del film davanti ad un blue screen mentre Dick Van Dyke all'epoca era soprattutto un performer di Broadway e si trovava all'esordio sul grande schermo.

Oltre al film del 1963, Ann-Margret recitò in tantissimi grandi successi come Viva Las Vegas al fianco di Elvis Presley. Fu candidata all'Oscar per Carnal Knowledge e Tommy, mentre nel 2010 vinse un Emmy Award per la sua performance in un episodio di Law & Order: Unità Vittime Speciali. Tra i suoi lavori più recenti spicca Il metodo Kominsky. Sposò nel 1967 l'attore Roger Smith che in seguito divenne il suo manager e con cui rimase fino alla sua morte nel 2017.

Bye Bye Birdie racconta la storia di un aspirante compositore di nome Albert che escogita un piano insieme alla sua ragazza Rosie: organizzare l'incontro di Conrad Birdie, idolo del rock & roll, alla sua fan Kim McAfee, per un bacio d'addio prima del servizio militare, in maniera tale da promuovere la sua carriera da compositore.