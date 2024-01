Lindsay Lohan e Kristin Chenoweth nel film natalizio Our Little Secret

Lindsay Lohan collaborerà nuovamente con Netflix in occasione del film Our Little Secret, nel cast anche Kristin Chenoweth e Ian Harding.

Lindsay Lohan e Kristin Chenoweth saranno le protagoniste di Our Little Secret, un nuovo film di Natale che verrà diretto da Stephen Herek per Netflix.

La star di Mean girls collaborerà quindi nuovamente per la seconda volta con la piattaforma di streaming, con cui ha stretto un accordo nel 2022.

I primi dettagli del film

Accanto a Lindsay Lohan e Kristin Chenoweth, nel cast di Our Little secret ci saranno anche Ian Harding (Long Slow Exhale), Jon Rudnitsky (At Midnight), Chris Parnell (Senior Year), Tim Meadows (Mean Girls), Dan Bucatinsky (Grey's Anatomy), Henry Czerny (Scream VI), Katie Baker (The Mosquito Coast), Ash Santos (Mayor of Kingstown), Jake Brennan (Palmer) e Brian Unger (Yellowstone).

Falling for Christmas, la recensione: il ritorno di Lindsay Lohan al cinema colpisce ma non troppo

La sceneggiatura è firmata da Hailey DeDominicis e al centro della trama ci sono due ex che sono costretti a trascorrere il Natale nella stessa casa dopo aver scoperto che i loro partner attuali sono fratello e sorella.

Nel team della produzione del film, le cui riprese sono attualmente in corso, ci sono anche Mike Elliott, Lisa Gooding e Joseph P. Genier.