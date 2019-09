Limetown: il trailer della serie con star Jessica Biel

Limetown è la nuova serie con protagonista Jessica Biel di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Nel video si vede la protagonista che lavora in una radio e introduce lo strano caso di alcune persone scomparse a Limetown, iniziando poi a indagare e venendo minacciata e ritrovandosi alle prese con rivelazioni, pericoli e violenza.

La serie Limetown è stata creata per Facebook Watch, piattaforma dove debutterà il 16 ottobre 2019, ed è tratta dall'omonimo podcast di Zack Akers e Skip Bronkie.

Al centro della trama c'è Lia Haddock, una giornalista che lavora per l'American Public Radio e indaga sulla misteriosa scomparsa di oltre 300 persone in un'area dove si compievano delle ricerche scientifiche in Tennessee.

Nel cast, oltre a Jessica Biel, ci sono anche Stanley Tucci, Marlee Matlin, Louis Ferreira, Sherri Saum e Rekha Sharma.

La prima stagione sarà composta da dieci episodi, scritti da Akers e Bronkie. Al Toronto Film Festival sono stati presentati alcuni episodi della serie in anteprima rispetto al deutto ufficiale in streaming.