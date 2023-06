Lily-Rose Depp bacia la fidanzata 070 Shake: 'L'amore della mia vita' (FOTO)

Lily-Rose Depp ha manifestato il suo amore nei confronti della fidanzata musicista 070 Shake celebrando il suo compleanno con alcune foto pubblicate sui social media in cui bacia la compagna.

Depp, star della controversa serie HBO The Idol, disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, ha condiviso varie foto insieme alla musicista 26enne 070 Shake in una storia su Instagram.

"Buon Compleanno amore della mia vita" ha scritto Lily-Rose Depp postando un selfie insieme alla cantante.

The Idol, Lily-Rose Depp: "Sul set stavo alla larga da The Weeknd, ma nessuno ha perso la testa"

In una delle foto le due si baciano, mentre compare la scritta "Te amo Dani" (il nome di nascita di 070 Shake è Danielle Balbuena) insieme a un'emoji rosa.

All'inizio della giornata, le due ragazze sono state avvistate mentre si recano in un caffè a New York City tenendosi per mano. Lily-Rose Depp aveva resa pubblica la loro relazione quattro mesi fa. Successivamente erano circolate foto delle due che si abbracciavano fuori dall'aeroporto di Los Angeles al ritorno di Depp dal Festival di Cannes, dove The Idol è stata presentata in prima mondiale.

Prima della relazione con 070 Shake, Lily-Rose Depp è stata legata agli attori Timothée Chalamet e Austin Butler.