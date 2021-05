Lily James ammette che "ci sarebbe molto da dire" sulle sue foto con Dominic West

Lily James ha ammesso che "ci sarebbe molto da dire" sulle foto romane in cui è ritratta in teneri atteggiamenti col collega Dominic West. Foto che hanno fatto il giro del mondo sollevando un piccolo scandalo dal momento che West è sposato con Catherine FitzGerald.

In una nuova intervista col Guardian, l'interprete di Rebecca ha accennato alla controversia dello scorso ottobre dopo che è stata immortalata a Roma insieme a Dominic West. Nelle foto pubblicate dal Daily Mail, Lily James e Dominic West la città a bordo di un monopattino elettrico e si godono un pranzo all'aperto, con lui che si mostra in teneri atteggiamenti con l'attrice.

"Non sono molto disposta a parlarne" ha confessato Lily James al Guardian commentando il putiferio mediatico sollevato dalle foto del Daily Mail. "Ci sarebbe molto da dire, ma non adesso."

Lily James e Dominic West hanno girato insieme la serie BBC The Pursuit of Love, adattamento del romanzo di Nancy Mitford. Secondo i rumor, la James sarebbe rimasta scioccata dalle dichiarazioni di Dominic West sul suo matrimonio rilasciate all'indomani della diffusione delle foto con lei. Il 13 ottobre scorso, l'attore inglese ha infatti pubblicato una foto in cui bacia la moglie ribandendo che il suo matrimonio è più solido che mai. Con buona pace della povera Lily.