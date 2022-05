Lily James, Joseph Gordon-Levitt e Himesh Patel star della commedia Providence

Lily James, Joseph Gordon-Levitt e Himesh Patel saranno i protagonisti della commedia Providence.

Il progetto sarà diretto da Potsy Pinciroli, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael Vukadinovich.

Il film Providence racconterà la storia degli abitandi di una piccola, pittoresca, città situata su un'isola che deve affrontare un omicidio che attira un'incredibile attenzione e la scoperta di un milione di dollari mentre una serie di decisioni sempre più sbagliate sconvolge la comunità, in passato pacifica.

Le riprese del film inizieranno questa settimana in North Carolina.

Potsy Ponciroli ha recentemente diretto il film Old Henry, mentre Lily James è stata la protagonista della miniserie Pam & Tammy. Joseph Gordon-Levitt ha invece interpretato il ruolo del fondatore di Uber, Travis Kalanick, nella serie antologica Super Pumped. Himesh Patel, infine, ha recitato in Yesterday e in Tenet.