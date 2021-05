Lily James identica Pamela Anderson in Baywatch nelle nuove foto dal set

Lily James appare conturbante come Pamela Anderson in Baywatch nelle nuove foto dal set di Pam & Tommy: nelle foto da bagnina, l'attrice è identica alla bionda più famosa della TV degli anni '90.

Visibilmente dimagrita e tonica, Lily James appare molto simile alla Pamela Anderson degli anni Novanta, che interpreterà in Pam & Tommy, miniserie prodotta da Hulu. La protagonista di Cenerentola indossa il celebre costume rosso da bagnina che la Anderson ha portato in Baywatch e appare quasi come un clone della celebre bionda maggiorata della TV americana degli anni Novanta.

Lily James e Sebastian Stan appaiono decisamente irriconoscibili sul set della miniserie Pam & Tommy, incentrata sulla tumultuosa storia d'amore tra l'attrice di Baywatch e il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee. Diretto da Craig Gillespie, il progetto è interpretato anche da Seth Rogen (che veste i panni di Rand Gauthier, l'uomo che ha rubato il celebre sex tape della coppia), Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese e Gail Chwatsky.

Esattamente una settimana fa, Lily James ha pubblicato una foto nei panni di Pamela Anderson e ha postato anche la sua citazione: "Essere bionde è grandioso. Con aspettative così basse, diventa facile sorprendere le persone". Come riportato da Brobible, la miniserie potrebbe essere distribuita tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.