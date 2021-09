Lily Collins ha sposato il regista Charlie McDowell: le foto del matrimonio e il romantico messaggio

Lily Collins ha sposato il regista e sceneggiatore Charlie McDowell: la protagonista di Emily in Paris ha poi condiviso su Instagram alcune foto del suo romantico abito in pizzo firmato Ralph Lauren.

Lily Collins si è sposata: la protagonista di Emily in Paris ha detto sì al regista e sceneggiatore Charlie McDowell nel corso di una cerimonia riservata a pochi intimi che si è tenuta lo scorso 4 settembre in Colorado.

L'annuncio al mondo intero è arrivato soltanto ieri grazie ad alcune foto condivise dalla Collins su Instagram, che mostrano tutta la loro felicità, lo splendido abito da sposa in pizzo e sono accompagnate da un romantico messaggio dell'attrice: "Non ho mai voluto essere di qualcuno più di quanto non sia tua, e ora posso essere tua moglie. Il 4 settembre siamo diventati ufficialmente l'uno dell'altro per sempre".

Lily Collins e Charlie McDowell (che è figlio di Malcolm McDowell e di Mary Steenburgen) hanno iniziato a frequentarsi nel 2019. Dopo aver annunciato il loro fidanzamento nel settembre del 2020, quasi un anno più tardi i due sono convolati a nozze.

Per il suo giorno speciale, la "Emily in Paris" di Netflix ha scelto una creazione di Ralph Lauren che starà già facendo sognare molte future spose: un abito con taglio a sirena, strascico discreto, maniche lunghe e collo alto interamente realizzato in pizzo chantilly con disegno floreale. Il tocco in più da vera fashion addicted e sognatrice? La cappa con cappuccio realizzata nello stesso tessuto del vestito.

Tra i tanti auguri "famosi" che hanno accompagnato gli scatti diffusi sui social, quelli di Reese Witherspoon, Matt Bomer, Diane Kruger, Sarah Hyland, Vanessa Hudgens, e dei due colleghi di set di Emily in Paris Lucas Bravo e Ashley Park.