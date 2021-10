Lilli Gruber e i figli: ecco perché non ne ha voluti

Lilli Gruber, durante un episodio del podcast Mama non mama del Corriere della Sera, ha parlato della sua consapevole decisione di non avere figli.

Lilli Gruber, il volto del tg7 nonché una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva ed ex politica italiana, durante un episodio del podcast Mama non mama del Corriere della Sera, ha parlato della sua decisione di non avere figli e dei tabù che, secondo lei, sono ancora legati alla non-maternità.

Lilli Gruber è la conduttrice di Otto e Mezzo, su La7

La Gruber non ama essere oggetto di gossip e per questo motivo, oltre al fatto che è sposata con il giornalista francese Jacques Charmelot e che non ha figli, sappiamo ben poco sulla sua vita privata. Lilli, a proposito dei figli ha dichiarato: "Non li ho mai voluti. Io non volevo neanche sposarmi. Sono sempre stata refrattaria ai legami e mi sono molto appassionata al mio lavoro".

"Non sei mamma, non puoi capire è la frase che più spesso si sentono dire le donne che non hanno avuto figli. Superficialmente si potrebbe allora dire: sei madre, non puoi capire," ha spiegato la giornalista, "Ma capire cosa? Usare la maternità come un'illuminazione esistenziale rende un pessimo servizio alle donne."

"Ovviamente anche io avrei potuto pensare di più a fare figli", ha confessato Lilli Gruber. "Quando arrivi a quarant'anni il tuo orologio biologico ti costringe comunque a fare qualche riflessione in più. Ma io non ho fatto figli per una scelta precisa. Sarei dovuta essere un'altra persona da quella che sono. Non era un questione di impegno o di tentativi, ma di scelte e priorità: i figli bisogna innanzi tutto volerli."