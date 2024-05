Enrico Mentana è una furia contro Lilli Gruber: cosa è successo tra i due giornalisti?

Volano gli stracci in casa La7 tra Enrico Mentana e Lilli Gruber per il ritardo con cui è iniziato Otto e mezzo lunedì 6 maggio.

Enrico Mentana non ci sta a passare per incontinente verbale e risponde a Lilli Gruber per le rime in una contesa che sembra in realtà molto più ampia. Il direttore del TGLa7, infatti, in un post al vetriolo diffuso via social, ha attaccato anche i vertici dell'azienda, rei di non aver preso le distanze dalle parole taglienti dell'illustre collega.

Cosa è successo tra Mentana e Gruber

Nella serata di lunedì 6 maggio una Lilli Gruber visibilmente contrariata ha aperto la puntata di Otto e mezzo in ritardo: "Buonasera e benvenuti alle 20:46 non alle 8 e mezza, a 'Otto e mezzo'. L'incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo". L'incontinenza era natualmente stata quella di Enrico Mentana, che la precede con il TG, e che aveva "rubato" alla striscia di approfondimento ben 16 minuti.

Nessuna replica è giunta nè dal diretto interessanto nè dalla rete fino a stamattina, quando, pubblicando i dati d'ascolto della serata precedente, Enrico Mentana ha deciso di affidare ai social la sua dura risposta: "Dall'uno al nove per cento in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti - del tutto simile a quelle dei giorni precedenti - del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi".

Il messaggio sembra a questo punto confermare ciò che si vocifera da qualche tempo nei corridoi, ovvero che i rapporti tra Enrico Mentana e i vertici di La7 non sarebbero più rosei come un tempo. Un altro nome che, nel giro di qualche giono, sarà da molti indirizzato verso il Nove?

Certo è che non si è trattato della prima volta. Il precedente che tutti ricorderanno, sempre in casa La7, aveva visto protagonisti ancora Enrico Mentana e Corrado Formigli, che, nel 2018, aprendo una puntata di Piazzapulita iniziata in ritardo, aveva così accolto gli spettatori: "Mi scuso innanzitutto col pubblico a casa, perché Piazzapulita di solito inizia alle 21:15 e perché è un atto che mi ha messo un po' in imbarazzo coi nostri ospiti. Dico soltanto che questo ritardo non è dipeso da noi, ma da una scelta della rete. Vorrei ribadire alla rete e a Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie, le seguiamo in diretta e siamo abituati a darle in diretta. E ne siamo molto orgogliosi".