Lili Reinhart: "Temevo le reazioni negative dopo aver rivelato di essere bisessuale"

Lili Reinhart, alcune settimane fa, ha fatto coming out rivelando la sua bisessualità e in una nuova intervista la star di Riverdale ha condiviso i suoi timori legati alla reazione dei fan e dei mezzi di comunicazione.

L'attrice ha parlato apertamente della paura di essere presa di mira a causa delle sue dichiarazioni e di come ha affrontato la quarantena.

Durante un'intervista rilasciata al magazine Flaunt, Lili Reinhart ha dichiarato: "Sapevo benissimo che ero attratta dalle donne fin da quando ero molto giovane".

L'interprete di Betty nella serie targata The CW aveva però qualche preoccupazione: "Avevo la sensazione che, visto che sono stata esclusivamente impegnata in rapporti etero-normativi, sarebbe stato troppo facile per qualsiasi estraneo, in particolare per i mezzi di comunicazione, denigrarmi e accusarmi di fingere solo per attirare l'attenzione".

L'attrice ha quindi proseguito aggiungendo: "Non era qualcosa che volevo affrontare. Ma per quanto riguarda i miei amici più stretti, le persone che fanno parte della mia vita, la mia bisessualità non è mai stata un segreto".

Lili Reinhart ha inoltre condiviso una riflessione su come ha affrontato la quarantena: "Non sono la stessa persona che ero quando sono ritornata negli Stati Uniti dal Canada quando sono stati chiusi i confini. Gli ultimi anni sono stati incredibilmente frenetici. Spesso ne parlo come se fosse un turbine. Ho usato questo tempo in quarantena per lasciare che la mia mente, il mio corpo e la mia anima si mettessero in pari l'uno con l'altro perché possono essere davvero confusi. Tutto è accaduto così velocemente da quando ho iniziato la mia carriera che non ho mai avuto realmente il tempo di elaborare cosa è successo".