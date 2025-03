Su Rai 2 arriva L'Ignoto: chi sono i concorrenti VIP e i conduttori del nuovo adventure game

Arrivano finalmente le prime novità ufficiali sul L'Ignoto, il nuovo adventure game che andrà in onda su Rai 2. A far trapelare i nomi di conduttori e concorrenti è stato il sito davidemaggio.it, che già settimane fa aveva parlato del gran rifiuto di Simona Ventura, che aveva fatto un passo indietro dal progetto spingendo la produzione a cercare altri nomi alla guida dello show.

Così Elettra Lamborghini e il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla sono stati indicati come nuovi conduttori de L'Ignoto, che debutterà sul secondo canale RAI in autunno. Se poche ore fa sono stati svelati i primi due concorrenti, Pino Strabioli e Francesca Manzini, sono ora finiti in rete tutti i VIP che hanno accettato di confrontarsi con questo nuovo esperimento televisivo.

Chi sono i concorrenti VIP del reality L'Ignoto

Il regolamento del nuovo show di prima serata di Rai 2 prevede che i concorrenti vengano suddivisi in due squadre: famosi e non famosi. Tutti affronteranno una serie di dilemmi e dovranno sempre scegliere tra noto e ignoto. Le decisioni daranno vita a situazioni molto particolari.

Nella squadra dei VIP la produzione de L'Ignoto ha deciso di schierare:

Costanza Caracciolo

Emanuela Folliero

Francesca Manzini

Alessandro Matri

Soleil Sorge

Pino Strabioli

Se la sorpresa assoluta è Emanuela Folliero, che proprio di recente aveva affermato di avere detto no a tutti i reality che negli anni le sono stati proposti, la presenza di Costanza Caracciolo spegne invece le voci sulla sua presunta partecipazione all'altra reality che, almeno nel nostro Paese, è nuovo di zecca: The Couple.

In effetti i punti in comune tra i due casting non finiscono qui, perchè colei che veniva già data come concorrente certa ancora su Canale 5, l'ex gieffina Soleil Sorge, ha deciso invece di accettare la proposta di Rai 2. Molto probabilmente, quindi, alla corte di Ilary Blasi non ci sarà neppure Federica Nargi (ammirata nell'ultima edizione di Ballando con le stelle), visto che il suo compagno, Alessandro Matri, è tra i VIP de L'Ignoto.

Ricordiamo che il programma è la versione italiana del famoso format olandese Het Onbekende nato nel 2023. Verrà registrato in Calabria in questi giorni, andando poi in onda durante il prossimo autunno. Elettra Lamborghini, come apprendiamo dalle sue pagine social, dovrebbe essere già sul posto.