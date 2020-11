Life in a Year: il trailer del film con Cara Delevingne e Jaden Smith

Life in a Year è il nuovo film drammatico e romantico con star Cara Delevingne e Jaden Smith e il primo trailer regala alcune anticipazioni riguardanti il progetto che negli Stati Uniti verrà distribuito su Amazon Prime Video il 27 novembre 2020.

Nel video si assiste al primo incontro tra i due protagonisti in una gelateria che dà il via a un rapporto inaspettato e sorprendente. La personalità determinata e libera della ragazza aiuterà il giovane a capire cosa vuole nella vita, scoprendo però che il suo amore è destinato a non avere un lieto fine, riuscendo però ad apprezzare ogni momento dell'amore che prova e della sua esistenza.

Il film Life in a Year è diretto da Mitja Okorn. Al centro della trama c'è il diciassettenne Daryn (Jaden Smith), che scopre che la sua fidanzata Isabelle (Cara Delevingne) sta morendo. Il giovane decide quindi di fare il possibile per darle l'esperienza di una vita intera nell'anno che le rimane.

Nel cast ci sono anche RZA, Nia Long e il premio Oscar Cuba Gooding Jr.

La sceneggiatura è stata firmata da Jeffrey Addis e Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance).