Lies & Illusions - Intrighi e bugie, su Prime Video in streaming da oggi

Lies & Illusions - Intrighi e bugie, il film con Christian Slater e Cuba Gooding Jr, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 8 maggio!

La vita del famoso scrittore Wes Wilson viene completamente stravolta quando la sua fidanzata viene improvvisamente rapita. Coinvolto in una trappola di intrighi, agenti segreti e furti, scoprirà che la donna che amava non era la persona che credeva di conoscere. A dirigere troviamo Tibor Takács, regista ungherese-canadese, noto al grande pubblico per il suo Non aprite quel cancello, horror del 1987 che ha dato gli esordi del grande schermo all'attore Stephen Dorff. In seguito, ha diretto tantissimi film a tema natalizio per Hallmark Channel e il film per la tv su Sabrina Vita Da Strega, che è stato poi la base per la famosa serie tv omonima.

La locandina di Lies & Illusions

Nel cast, nel ruolo di Martin, c'è l'attore comico Al Madrigal (che apparirà anche in Morbius, il film con Jared Leto diretto da Daniel Espinosa), che durante le riprese ha indossato tutti i costumi che il protagonista Christian Slater ha rifiutato durante le prove prima di girare. Slater interpreta lo scrittore Wes Wilson, mentre Cuba Gooding Jr. (vincitore dell'Oscar 1997 come Miglior Attore Non Protagonista per Jerry Maguire) interpreta Isaac Kahn. Lies & Illusions è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.