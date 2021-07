Libero De Rienzo: disposta l'autopsia; l'amico che lo ha trovato allertato dalla moglie

E' stata disposta l'autopsia per Libero De Rienzo, l'attore 44enne trovato morto dall'amico, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita.

Libero De Rienzo è morto e, mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell'attore, è stata disposta l'autopsia per il talentoso interprete napoletano che, almeno secondo una prima valutazione del medico legale, sarebbe morto per arresto cardiaco. A trovare il cadavere è stato un amico, allertato dalla moglie di Libero che non aveva notizie del marito da qualche ora.

Smetto quando voglio - Ad honorem: Libero De Rienzo in una scena del film

"Picchio non c'è più, Picchio è morto", avrebbe urlato l'amico dell'attore e regista 44enne, dopo essere entrato nel suo appartamento per controllare che andasse tutto bene. Arrivato sul posto ha trovato Libero a terra e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Una vicina dell'attore, intervistata da Repubblica, ha raccontato ai giornalisti: "Abitava qui da quando aveva 18 anni. L'ho visto crescere e purtroppo l'ho visto andare via. Ci eravamo visti qualche giorno fa. E avevamo parlato delle zanzare che invadevano i nostri giardini. Lui mi disse che aveva messo diverse candele di citronella".

Smetto quando voglio: Libero De Rienzo in una scena

Secondo varie testate giornalistiche i carabinieri starebbero ricostruendo quanto avvenuto la notte scorsa all'interno della casa di De Rienzo: a quanto sembra le forze dell'ordine stanno cercando di capire se l'attore si trovasse da solo o meno quando il suo cuore si è fermato.