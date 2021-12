Lunedì 20 dicembre 2021 dalle 21.00 alla Casa del Cinema Liberate i Diavoli: Non-proiezione evento per i 50 anni del capolavoro di Ken Russell il 20 dicembre, evento presentato dall'associazione Red Shoes.

Red Shoes presenta un evento senza precedenti: LIBERATE I DIAVOLI! ovvero la non-proiezione del capolavoro di Ken Russell a 50 anni dalla sua prima uscita.

I diavoli: un primo piano di Vanessa Redgrave

50 anni di un capolavoro e troppi anni senza poterlo vedere nelle sale per un surreale divieto di Warner Bros. "Un crimine contro il cinema", aveva urlato Mark Kermode.

LIBERATE I DIAVOLI! è una serata per omaggiare I diavoli indagando (e denunciando) il non-senso di queste scelte censorie. Alla Casa del Cinema di Roma si alterneranno proiezioni e interventi, live e in collegamento.

Numerosi gli ospiti previsti: Insieme a Lisi Tribble Russell, vedova del regista, interverranno Emanuela Martini, Direttrice di Cineforum; Ian Christie, Professor of Film and Media History al Birk- beck College (University of London) e membro del BFI; Giorgio Gosetti, Direttore della Casa del Cinema; Alberto Anile, Conservatore della Cineteca Nazionale - CSC; Piera Detassis, Presidentessa Accademia David di Donatello; Gian Luca Farinelli, Direttore della Cineteca di Bologna; Dave King, filmmaker e ideatore di #freethedevils.

I diavoli: eros e orrore nel film maledetto di Ken Russell

L'evento è organizzato da Red Shoes, con Roma Culture, Casa del Cinema, Zetema e Villa Borghese, con Cinecittà Luce, Rai Cinema e 01 Distribution, in collaborazione con Cineforum e SNCCI e in partnership con Cineteca Nazionale.

Red Shoes è un'associazione culturale che si prefigge di guardare alla cultura cinematografica britannica esaltandone i segni di (apparente) contraddizione che ne determinano bellezza ed autenticità. Il tutto considerando il cinema di passato, presente e "possibili futuri" in un duplice rapporto: quello con le altre espressioni creative, e quello con l'Italia, Paese tradizionalmente amato dai sudditi di Sua Maestà. Un ponte virtuale e virtuoso atto a connettere, che si (im)pone in netto contrasto con la proclamazione della Brexit.

Info su www.casadelcinema.it e www.redshoesuk.com.