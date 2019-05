Liam Neeson star dell'action thriller The Minuteman

Liam Neeson sarà il protagonista di un nuovo thriller: The Minuteman, film che sarà all'insegna della tensione e dell'azione. Le riprese del film inizieranno a settembre nell'area del New Mexico e dell'Ohio e alla regia ci sarà Robert Lorenz, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Chris Charles e Danny Kravitz.

Al centro della storia di The Minuteman ci sarà un veterano del Vietnam in pensione che si ritrova responsabile della vita di un ragazzo alle prese con i narcotrafficanti.

Il produttore Jonathan Deckter ha spiegato: "I fan amano vedere Liam Neeson interpretare un protettore addestrato in vari campi, ruolo che interpreta meglio di chiunque altro, come abbiamo visto nei film di Taken, e Robert ha aiutato a proporre agli spettatori alcuni dei lungometraggi più apprezzati sul percorso di uomini comuni che li conduce a diventare eroi. Questa potente combinazione permette a The Minuteman di essere protagonista nel mercato internazionale".

Lorenz ha spesso collaborato con Clint Eastwood e ha ottenuto tre nomination agli Oscar in veste di produttore per American Sniper, Letters From Iwo Jima e Mystic River.

