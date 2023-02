Liam Neeson non è un fan di Conor McGregor: "Dà all'Irlanda una cattiva reputazione"

Liam Neeson ha svelato di non essere un grande fan del pugile Conor McGregor, sostenendo inoltre che rovini la reputazione dell'Irlanda.

L'atleta è diventato uno dei più pagati al mondo ed è stato il primo lottatore nella storia dell'UFC a ottenere contemporaneamente due titoli mondiali in due diverse categorie.

L'attore Liam Neeson, intervistato da GQ, ha ora ammesso: "Non sopporto l'UFC. Per me è come se fosse una rissa da bar. So che chi ci partecipa dice: 'No, ti sbagli. Ci alleniamo per così tanti mesi...". Perché semplicemente non afferrate una bottiglia di birra e colpite l'altro tizio sulla testa? Quella è la fase successiva dell'UFC. Lo dio".

Memory: Liam Neeson in una sequenza

La star del cinema irlandese ha quindi aggiunto: "Quel piccolo leprechaun (folletto irlandese) Conor McGregor, dà all'Irlanda una cattiva reputazione. So che è in forma e lo ammiro per quello. Ma non lo posso sopportare".

Il duro del Road House: al via le riprese del remake con Jake Gyllenhaal (FOTO)

McGregor debuttà prossimamente nel mondo del cinema recitando accanto a Jake Gyllenhaal nella nuova versione del film cult degli anni '80 Il duro del Road House, progetto diretto da Doug Liman.

L'atleta sembra interpreterà un personaggio originale, non se stesso, nel lungometraggio che avrà nel cast anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage e Hannah Love Lanier.