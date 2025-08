Liam Neeson e la star di Stranger Things Joe Keery vogliono salvare il mondo nel trailer di Cold Storage

Liam Neeson e Joe Keery sono due dei protagonisti del film Cold Storage, film in cui l'umanità deve affrontare una terrificante minaccia che potrebbe portare alla fine del mondo.

Il trailer regala ora molte anticipazioni sui folli eventi al centro della trama, in attesa del debutto nelle sale che avverrà nel 2026.

Cosa racconta Cold Storage

Il film ha al centro due giovani dipendenti di un'azienda di self-storage costruita nell'area di una vecchia base militare statunitense. Teacake e Naomi, i protagonisti di Cold Storage, si ritrovano alle prese con il loro turno di notte più folle di sempre quando un fungo parassita fuoriesce dagli spazi della base, dove il governo lo aveva sigillato anni prima. Mentre la temperatura aumenta nel sottosuolo, questo microrganismo altamente contagioso e in rapida mutazione si moltiplica e colpisce il cervello delle persone, distruggendo inoltre il corpo di chi si trova nella struttura, a prescindere che sia un essere umano o un animale. Con l'aiuto di un agente esperto in bioterrorismo in pensione, Teacake e Naomi agiscono per contenere la terribile minaccia e provare a impedire che l'umanità si estingua.

Ecco il trailer:

Il cast della commedia horror

I protagonisti del film sono Joe Keery, Liam Neeson, in questi giorni al centro dell'attenzione dei media per la sua presunta storia d'amore con Pamela Anderson e Georgina Campbell. Tra gli interpreti ci sono poi anche Sosie Bacon, Vanessa Redgrave e Lesley Manville.

Alla regia del film c'è Jonny Campbell, mentre la sceneggiatura è stata firmata da David Koepp, recentemente nel team di autori di Jurassic World - La Rinascita e Black Bag: Doppio Gioco, che ha scritto anche il romanzo alla base del lungometraggio e farà parte del team dei produttori in collaborazione con Gavin Polone, che ha contribuito a portare al successo Benvenuti a Zombieland.