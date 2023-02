Liam Neeson contro i film di supereroi: "Hanno tutti la stessa storia"

Seppur abbia preso parte a due film di supereroi come Darkman e Batman: Begins Liam Neeson non sembrerebbe essere un grande fan del genere. L'attore ne ha parlato in una recente intervista ai microfoni di Rolling Stone, criticandone la mancanza di diversità in termini di storia.

"Sarò molto onesto riguardo a tutti i film di supereroi. Non sono un grande fan. Li ammiro perché utilizzano grandi tecnologie, ma hanno tutti la stessa storia. Magari potreste obiettare dicendo che ho preso parte ai film di Batman diretto da Chris Nolan, ma era una cosa completamente diversa. Avevano un feeling molto noir e poi c'era un cast incredibile. Voglio dire, avevano Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman e Christian Bale".

Liam Neeson sarà un carcerato alla ricerca della libertà in The Riker's Ghost di Neil Jordan

Di recente Liam Neeson è stato anche critico nei confronti del mondo di Star Wars, spiegando come a sua detta ci siano ormai troppi spinoff: "Ci sono così tanti spinoff di Star Wars. Secondo me stanno diluendo tutto e, in un modo strano, sono stati tolti il mistero e la magia".

L'attore è tornato nei panni di Qui-Gon Jinn per un breve cameo nel finale di Obi-Wan Kenobi, serie per Disney+, ma sembrerebbe aver definitivamente chiuso con il mondo di Star Wars.