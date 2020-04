Liam Hemsworth: "Ho dovuto rivedere la mia dieta vegana dopo un'operazione"

L'attore Liam Hemsworth, dopo l'intervento ai reni e la rottura con la ex moglie Miley Cyrus, ha rimesso in discussione molti aspetti della sua vita, a cominciare dalla dieta vegana.

L'attore Liam Hemsworth, a seguito dell'intervento ai reni del 2019, è stato costretto a mettere in discussione la scelta di seguire un regime alimentare vegano.

Per Liam Hemsworth il 2019 non è stato un anno semplice: il divorzio con la ex moglie Miley Cyrus e un'operazione dovuta a dolorosi calcoli renali dalla quale si sta ancora riprendendo hanno messo a dura prova l'interprete di The Last Song costringendolo a riesaminare diversi aspetti della sua vita, a cominciare dalle sue abitudini alimentai:

"Sono stato vegano per quasi 4 anni, e dallo scorso febbraio ho cominciato a sentirmi spossato, letargico. Poi ho avuto un calcolo renale; è stata una delle settimane più dolorose della mia vita. Stavo facendo promozione per Isn't It Romantic, ma ho dovuto interrompere tutto e sottopormi a un'operazione chirurgica", ha raccontato Hemsworth a Men's Health. L'attore ha assicurato che la situazione si è risolta, ma che a seguito dell'incidente ha dovuto diminuire in modo consistente l'abituale consumo di verdure.

"Una volta che hai avuto un calcolo renale, sviluppi il 50% di possibilità in più di averne un altro se continui ad alimentarti nello stesso modo di prima", ha spiegato. "Beh, il mio calcolo renale è stato causato da un accumulo eccessivo di ossalato, sostanza presente in altissima quantità in molte verdure, specialmente spinaci, mandorle, patate e barbabietole. Ogni mattina assumevo 5 pugni di spinaci, e poi latte e burro di mandorle, e anche qualche proteina vegana nei frullati. Era quello che consideravo come 'super salutare'. Ho quindi dovuto ripensare completamente a cosa stessi introducendo nel mio organismo."

Hemsworth ha ammesso di avereuna certa tendenza a passare da un estremo all'altro, ma grazie a questa esperienza ha imparato che alcune diete possono essere vendute come salutari senza distinzioni, quando invece "ognuno deve capire cosa sia meglio per sé e per il proprio corpo. Se qualcosa funziona per un periodo, benissimo, continua a farla. Ma se qualcosa cambia e cominci a non sentirti più così bene, significa che hai bisogno di riconsiderare e mettere in discussione alcune cose."

L'attore ha poi continuato parlando delle difficoltà legate all'ultimo anno: "Onestamente, gli ultimi sei mesi... posso dire che l'esercizio fisico è stato di grande aiuto per mantenere il mio equilibrio psichico e tenere alto il morale". La tipologia di esercizio fisico a cui Liam Hemsworth si sottopone varia molto in relazione ai film che sta girando. L'attore ha trascorso il 2019 lavorando alle riprese del film Most Dangerous Game, che si è rivelato "estremamente fisico" .

"Ho passato la maggior parte del tempo correndo e picchiando; è stato piuttosto brutale e sono andato oltre il limite. La corsa può essere dannosa per le ginocchia, le caviglie e la schiena. Dopo tutto questo ho iniziato a lavorare con Jason Walsh. Facciamo un allenamento molto intenso e molti pesi liberi."

Oltre alla sfera fisica, l'attore ha lavorato anche sull'aspetto mentale, imparando a 'lasciar andare'. Hemsworth ha confessato che, dopo la rottura con Miley Cyrus, la presenza continua di paparazzi e l'ossessione dei tabloid erano diventati motivo di grande stress: "Dal mio punto di vista, la maggior parte delle cose che sono state scritte su di me erano completamente false. Ci sono volte in cui vorresti parlare e dare la tua versione e altre in cui non ne vale la pena, perché in questo modo porteresti solo maggior attenzione a chi non lo merita: semplicemente, meglio non pensarci e lasciare che le cosi scorrano via da sole. In questo periodo non voglio investire nessuna energia preoccupandomi di questo genere di cose. Ricordo a me stesso di godermi il qui ed ora e di apprezzare il momento presente quanto più mi è possibile, qualsiasi cosa stia facendo. Sto cercando di trovare il lato positivo e di godermi la vita."