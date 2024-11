LG OLED Serie C4 2024, immagini, prestazioni (e prezzo) da sogno

Grazie a una promozione esclusiva per il Black Friday, l'innovativo LG OLED Serie C4 2024, è ora acquistabile a un prezzo speciale.

L'LG OLED Serie C4 rappresenta l'evoluzione della tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti, che offrono immagini estremamente dettagliate e colori vibranti. Grazie al processore α9 Gen7, questo TV utilizza l'OLED Dynamic Tone Mapping Pro per analizzare fino a 20.000 zone per fotogramma, garantendo una resa visiva senza precedenti. puoi acquistarlo o consultare i suoi dettagli tecnici passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo.

I dettagli del televisore LG OLED Serie C4 2024

Il design slim e moderno trasforma il televisore in un complemento d'arredo, elegante anche quando spento. L'esperienza è arricchita dal sistema operativo webOS 24, che non solo offre accesso a tutte le principali app di streaming, ma garantisce 4 aggiornamenti software nei prossimi cinque anni, mantenendo il dispositivo sempre al passo con le novità.

Per gli amanti del cinema, le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos regalano un'esperienza visiva e sonora immersiva, portando il grande schermo direttamente nel tuo salotto. Anche i gamer troveranno nel C4 un alleato ideale, grazie a input lag ridotto, 4 porte HDMI e supporto per 4K a 144fps, con tecnologie avanzate come VRR, G-Sync e FreeSync. La Game Dashboard & Optimizer semplifica la gestione di tutte le impostazioni di gioco, rendendo ogni sessione fluida e personalizzata.

Acquista ora con l'occasione del prezzo speciale offerto per il Black Friday e trasforma il tuo intrattenimento domestico in un'esperienza di livello superiore.