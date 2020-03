Lettera al re, su Netflix in streaming da oggi

Lettera al re arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di marzo 2020: sullo schermo la serie tv fantasy tratta dall'omonimo romanzo di Tonke Dragt, diventando il primo adattamento del gigante streaming di un libro olandese.

Al centro della narrazione la storia di Tiuri, un giovane scudiero che risponde ad una richiesta di aiuto accettando la missione di consegnare una lettera al re. Per farlo dovrà attraversare tre regni e affrontare situazioni pericolose. Il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 1962 ed è stato tradotto in catalano, danese, inglese, tedesco, greco, estone, indonesiano, italiano, giapponese, polacco, spagnolo e ceco. Nel 1965 è uscito anche un sequel, intitolato The Secrets of the Wild Wood, mentre il capitolo originale è stato eletto il miglior libro olandese per giovani della seconda metà del ventesimo secolo.

Lettera al re: Tiuri in una scena della serie

La traduzione in Inghilterra arrivò solo nel 2013 grazie a Laura Watkinson per la Pushkin Press. Le recensioni sono state davvero positive, Philip Womack del The Guardian ha dichiarato: "L'opera è costruita in modo splendido e si sente l'urgenza di scrivere che ha preso la sua ispirazione dalle favole e dalle leggende di Artù". Invece la giornalista Eileen Battersby ha detto: "Questo romanzo è emozionante, un'avventura vecchio stile scritta con una prosa solenne e descrittiva". Nel 2008 è uscito un film olandese dal titolo De brief voor de koning, diretto da Pieter Verhoeff, che ha incassato in tutto tre milioni di dollari e ha portato a casa qualche premio, tra cui il Miglior Film all'International Film Festival for Children and Young Audience.

Lettera al re è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.