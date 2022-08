L'esorcista, Jason Blum aggiorna sul remake: "Fresco e nuovo, ma rispetterà l'originale"

Ultimi aggiornamenti sul remake de L'esorcista, in lavorazione per conto di Blumhouse, da parte dello stesso Jason Blu, ospite a Locarno 2022.

Ospite del Locarno Film Festival 2022, Jason Blum ha aggiornato il pubblico sullo sviluppo del reboot de L'esorcista, che sarà diretto da David Gordon Green.

Jason Blum durante la masterclass a Locarno 2022

Con The Exorcist prevede di ripetere il modello di successo della trilogia-reboot di Halloween di cui David Gordon Green ha diretto tutti e tre i capitoli.

"Lo sviluppo del reboot di The Exorcist sta andando benone" ha dichiarato Jason Blum. "Al momento siamo in pre-produzione e come Jamie Lee-Curtis per Halloween, Ellen Burstynha confermato che tornerà nei panni del suo personaggio".

Naturalmente a Jason Blum sta molto a cuore il rispetto del cult movie originale. Nel caso di Halloween ha convinto il creatore dell'originale John Carpenter a salire a bordo per supervisionare i film e comporne le musiche. ma il fulcro del progetto è la presenza di David Gordon Green alla regia: "David è molto bravo a rispettare l'originale, ma al tempo stesso porta nuove idee nel progetto rendendolo fresco e nuovo".

Jason Blum sta producendo per Blumhouse insieme a David Robinson e James Robinson per Morgan Creek. Green, Danny McBride e Couper Samuelson saranno i produttori esecutivi, mentre Ryan Turek supervisionerà la produzione per Blumhouse. Insieme al ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, faranno parte del cast anche Leslie Odom Jr. e Ann Dowd.