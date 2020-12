L'eredità, Massimo Cannoletta lascia il programma: la dedica a chi lotta contro il Covid

Massimo Cannoletta ha deciso di lasciare L'Eredità: il gioco condotto da Flavio Insinna perde il suo campione che in 51 puntate ha stracciato tutti i record vincendo un montepremi di 280mila euro e battendo anche il record del Triello. 'Devo andare a fare il presepe' ha detto visibilmente commosso annunciando il suo addio al programma.

Massimo Cannoletta, 46 anni, proveniente da Acquarica, in provincia di Lecce, dopo 51 giorni ha deciso di lasciare L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, su Rai1 prima del TG 1. L'annuncio del salentino è arrivato alla fine della puntata del 23 dicembre. "Flavio, io devo andare a fare il presepe" ha detto visibilmente commosso. Il presentatore, che era stato informato della decisione del suo campione, gli ha risposto: "È un modo molto gentile, come gentile sei tu, per dire che vai via".

Chi è Massimo Cannoletta, campione de L'Eredità

Massimo, che in questi mesi è diventato un personaggio televisivo molto amato dal pubblico dello show di RAI UNO, ha voluto ringraziare il conduttore e tutto lo staff de L'Eredità strappando una promessa a Flavio. "Grazie a tutti, a tutta la squadra. Nel momento in cui sarà passata questa emergenza sanitaria, mi aspetto da te una stretta di mano e un abbraccio. Voglio ringraziare la regia e i tecnici, tutti. Voglio dedicare questa mia partecipazione alle persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato, non solo me ma tutti noi, per aver allietato le loro serate".

Quello di Massimo non è un addio, L'eredità ogni anno prepara uno speciale dello show dove i campionissimi si sfidano per beneficenza e Cannoletta sarà sicuramente tra i partecipanti a questo evento. Il campione, che ieri ha salutato il pubblico anche sui social, ha collezionato 51 presenze vincendo un montepremi pari a 280mila euro, dimostrando che la cultura paga. Massimo è laureato in Scienze Politiche e ha lavorato a bordo di una nave da crociera italiana come responsabile del programma culturale e grazie a questa professione ha fatto per due volte il giro del mondo. È un appassionato di giochi da tavola, in particolare del Trivial e del Risiko.